Пермский фудмолл в трамвайном депо на Разгуляе начнут строить весной 2026 года Открытие запланировано на декабрь 2027 года Поделиться Твитнуть

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Реконструкция старого трамвайного депо на Разгуляе, согласно планам, начнётся весной 2026 года. Как сообщила изданию «Текст» глава компании «Альянс» Ирина Никитенко, первоочередной задачей станет реставрация и сохранение исторически значимых частей здания депо.

Весной текущего года проект превращения старого депо в фудмолл успешно прошёл государственную историко-культурную экспертизу, получив одобрение специалистов.

После получения положительного заключения государственной строительной экспертизы начнутся основные работы по адаптации объекта под размещение фудмолла. Проектную документацию разрабатывает компания «Союз-ПС». На данный момент на объекте начинают подготовительные работы, включая очистку помещений от строительного мусора.

Напомним, в 2023 году «Альянс» стал победителем торгов на аренду здания бывшего трамвайного депо, расположенного по ул. Пермской, 1. Здание (объект культурного наследия) передано в долгосрочную аренду на 25 лет с обязательством финансирования реставрационных работ.

В здании бывшего трамвайного депо разместится фудмолл «Депо Пермь». Он задуман как двухуровневое многофункциональное пространство площадью более 3 тыс. кв. м. Планируется размещение ресторанов и кафе с открытыми террасами, торговых точек для фермерской продукции, фудкорнеров, а также зон для детских развлечений и общественных мероприятий.

Открытие запланировано на декабрь 2027 года.

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