Алёна Бронникова Объём введённого в эксплуатацию жилья в Перми снизился на 11,7% В рейтинге городов столица Прикамья потеряла восемь позиций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла 47-ю строчку рейтинга РИА Новости среди 100 крупнейших российских городов по строительству жилья по итогам 2024 года. За год столица Прикамья потеряла восемь позиций, опустившись с 39-й строчки.

По информации издания, в минувшем году ввод жилья на одного жителя Перми составлял 0,623 кв. м, тогда как по итогам 2023 года этот показатель сложился в 0,71 кв. м. Всего за 2024 год было введено 640 тыс. кв. м жилья, что на 11,7% меньше, чем годом ранее (724,9 тыс. кв. м в 2023 году). Удельный вес введённого в эксплуатацию городского жилья в общем объёме региона составил 36,5% (37,6% в 2023-м).

При этом показатель обеспеченности населения краевой столицы жильём показал небольшой рост. В прошлом году на одного человека приходилось 27,6 кв. м, а в 2023-м — 27,2 кв. м.

В топ-3 рейтинга вошли Краснодар — 2,344 кв. м жилья на человека, Грозный — 1,978 кв. м и Кызыл — 1,757 кв. м. Среди субъектов ПФО самый высокий показатель оказался в Пензе — 1,205 кв. м (девятое место), соседний с Пермским краем Екатеринбург занял 11-е место — 1,115 кв. м, Москва — 0,496 кв. м, 68-е место. Аутсайдеры: Мурманск — 0,055 кв. м жилья на человека, Магадан — 0,068 кв. м и Новокузнецк — 0,093 кв. м.

В то же время Мурманск оказался лидером по росту общего объёма введённого за год жилья (+372,6%). Рост наблюдался в 43 из 100 городах, более 100% из них — в четырёх. Наиболее заметное снижение — в Магадане (-45%), более 40% — ещё в четырёх. В Москве — снижение на 10,8%, в Екатеринбурге — на 4,7%.

По данным аналитиков, в целом по России наблюдался спад жилищного строительства на 2,4%. В 100 крупнейших городах жилья было построено на 6,6% меньше, чем годом ранее.

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