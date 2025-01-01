На улице Окулова в Перми возведён первый этаж новой гостиницы Работы над вторым этажом выполнены на 40% Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Главный застройщик отеля по ул. Окулова, 4 в Перми заканчивает создание монолитного каркаса первого этажа и перешёл к строительству второго уровня.

Как сообщил генеральный директор ООО «Окулова 4» Иван Малахов, строительство ведётся по графику. Одновременно с работами по возведению монолитных конструкций продолжается кладка внешних стен. Ожидается, что к концу 2025 года завершится формирование монолитного каркаса здания.

фото: ФРПК

Напомним, открытие нового гостиничного комплекса запланировано на 2026 год. В отеле разместятся 198 номеров, соответствующих категории «четыре звезды», ресторан, конференц-залы, а также спа- и фитнес-центр. Управление гостиницей возьмёт на себя компания AZIMUT Hotels.

Инвестпроект реализуется компанией ООО «Окулова 4» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при содействии Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.