Под Пермью столкнулись «КамАЗ» и иномарки Один человек травмирован Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Под Пермью вечером 29 июня на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика «КамАЗ» и двух легковых иномарок.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, столкновение произошло около 18 час. Об обстоятельствах аварии известно следующее: автомобиль Hyundai, за рулём которого находился мужчина 1994 г.р., двигался в направлении Перми со стороны Нытвы. На 1075 км трассы, по предварительным данным, водитель Hyundai при перестроении допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ», а затем — с автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП водитель Hyundai получил травмы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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