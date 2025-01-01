Под Пермью столкнулись «КамАЗ» и иномарки
Один человек травмирован
Под Пермью вечером 29 июня на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика «КамАЗ» и двух легковых иномарок.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, столкновение произошло около 18 час. Об обстоятельствах аварии известно следующее: автомобиль Hyundai, за рулём которого находился мужчина 1994 г.р., двигался в направлении Перми со стороны Нытвы. На 1075 км трассы, по предварительным данным, водитель Hyundai при перестроении допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ», а затем — с автомобилем Mitsubishi.
В результате ДТП водитель Hyundai получил травмы.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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