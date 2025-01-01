В Прикамье труженик тыла восстановил права на выплаты через суд В местном отделении соцзащиты ему не давали удостоверение ветерана ВОВ Поделиться Твитнуть

В Суксунском округе в прокуратуру обратился пенсионер, который трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны. Он сообщил о нарушении прав со стороны органов соцзащиты.

Как выяснило ведомство, мужчине отказали в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, так как его трудовой стаж с 1941 по 1945 год не был подтверждён записями в трудовой книжке или иными документами.

Местный прокурор обратился с иском в суд, чтобы установить факт работы мужчины в тылу в годы Великой Отечественной войны. Суд удовлетворил иск, а труженику тыла перечислили все причитающиеся выплаты, в том числе единовременную выплату в связи с 80-й годовщиной Победы в размере 80 тыс. руб.

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