В Перми подростки устроили массовую драку за ТРК «Столица» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми возле ТРЦ «Столица» произошла массовая драка с участием подростков. Об этом стало известно 29 июня благодаря сообщениям очевидцев, опубликованным в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Как утверждает автор публикации, причиной конфликта стали слухи, распространяемые одним подростком о другом в интернете, что и привело к рукоприкладству.

Видеозапись, появившаяся в Telegram-канале, запечатлела момент массовой потасовки между несовершеннолетними. На кадрах, снятых до, во время и после драки, можно увидеть различное количество участников, общее число которых достигает примерно десяти человек. В начале ролика двое подростков стоят друг напротив друга. Один из них агрессивно заявляет о намерении избить своих противников. В этот момент в кадре появляются другие участники, один из которых наносит удар со спины, а затем повторяет его. На фоне слышны крики с требованием "угомонить своих парней".

На последующих кадрах, предположительно снятых позже, лица участников размыты, и фигуры различимы нечетко. Тем не менее, можно насчитать около десятка человек.

Сайт perm.aif.ru запросил комментарий в ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции заявили, что сообщений от граждан об инциденте не поступало. Тем не менее, правоохранительные органы осведомлены о происшествии. "Зафиксировано в ходе мониторинга. Проводится проверка", – сообщили представители полиции.

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