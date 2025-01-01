Эксперты назвали разницу в цене на ВАЗ и Tesla в Перми Чтобы пересесть с «семёрки» на электрокар, пермякам потребуется доплатить от 2,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Специалисты «Авито Авто» выяснили, сколько будет стоить пересесть с отечественного автомобиля ВАЗ-2107 на Tesla Model 3. Результаты исследования «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе платформы популярных объявлений..

Цены на «семёрку» в Перми разнятся от 90 тыс. руб. до 400 тыс. руб. В то же время знаменитый электрокар, в зависимости от комплектации и пробега, пермякам обойдется в сумму от 2,45 млн руб. до 5,07 млн руб. При максимально выгодной продаже отечественной легковушке доплата составит от 2 млн 390 тыс. руб. до 4 млн 890 тыс. руб.

Тем пермякам, которые решатся на такой шаг, эксперты советуют заранее оценить все особенности владения электрокаром. Например, для Tesla нужно подключения к зарядной инфраструктуре, желательно с установкой домашней станции., а батарею лучше обслуживать в специализированных сервисах.

Также не стоит забывать и про платные платные обновления прошивок, возможные адаптации мультимедиа и сезонную замена шин нестандартного размера. В то же регулярные расходы на обслуживание Tesla обойдутся владельцам значительно ниже, чем у ВАЗа, потому что нет необходимости менять масла, фильтры и перебирать подвеску. В среднем же содержание электрокара обойдётся в 30—50 тысяч рублей в год, без учёта страховки.

Для сравнения эксперты взяли три автомобиля. ВАЗ-2107 (2011 год) за 260 тыс. руб., Tesla Model 3 Performance (2022 год) за 5 млн 70 тыс. руб. и Tesla Model 3 (2019 год) за 2 млн 650 руб. руб. Объявления о продаже машин их владельцы разместили на сайте «Авито».

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Отечественный автомобиль был четыре года в одних руках. Он обслуживался по графику и заводится в мороз, а каждую неделю ездит на 30 км от города. Днище и пороги целые, но по кузову есть «рыжики», говорит продавец. Пробег составляет 102 тыс. км.

Как следует из описания в объявлении о продаже Tesla Model 3 (2019 год), этот электрокар европейской сборки, адаптированный к дорогам и климату. Автомобиль поддерживает трёхфазную зарядку, в нём топовая комплектация, а состояние, по словам владельца, идеальное. Пробег — 25 500 км.

Другая версия Тesla — Long Range в чёрном цвете. Машину привезли из США в 2021 году. В ней есть автопилот, премиальная мультимедиа, а также два комплекта шин, зарядки для дома и быстрых станций. Пробег этого авто составляет 58 560 км.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Сравнивая «семёрку» и Tesla, эксперты пришли к выводу, что две машины — это не просто разница в цене, а смена целой эпохи, потому что ВАЗ требует масла, инструментов и терпения, а Tesla — приложения, зарядки и тихой концентрации.

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