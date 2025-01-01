Александра Бастрыкина интересуют результаты происков пропавшей 15 лет назад пермской девочки Приостановленное дело может быть возобновлено Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Как сообщает Следственное управление по Пермскому краю Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал материалы, касающиеся расследования по факту исчезновения малолетней в Пермском крае в 2010 году. Внимание руководителя следкома привлекла телепередача, посвящённая загадочному исчезновению пятилетней Кати Четиной в 2010 году.

Девочка исчезла, когда вместе с родителями отдыхала в палаточном лагере у скалы Ермак в Кунгурском районе. Высказывалось предположение, что она утонула в Сылве, однако масштабные поиски ни к чему не привели: тело найдено не было. Родители считают, что Катя может быть жива.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело, следствие по которому позже было приостановлено. После выхода в эфире федерального телевидения нового сюжета о пропаже девочки Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о проведённых по делу следственных действиях и установленных обстоятельствах, а также обосновать принятые процессуальные решения.

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