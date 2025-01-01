Шоу-открытие фестиваля «Город встреч» в Перми собрало 25 тысяч зрителей Летний фестиваль продолжит серия уникальных событий Поделиться Твитнуть

На набережной у Речного вокзала в Перми 28 июня состоялось открытие летнего фестиваля «Город встреч» (16+). Свыше 25 тыс. зрителей из Перми, городов Прикамья и других регионов собрались на событие, несмотря на дождливую погоду.

Летний фестиваль «Город встреч» впервые прошёл по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в 2023 году в честь 300-летия Перми, после чего событие было решено сделать ежегодным. В этом году открытие фестиваля вошло в программу Дня молодёжи, который масштабно отметили в Перми — Молодёжной столице России 2025 года.

Несмотря на обилие развлекательных площадок, которые работали по всему городу, шоу легендарной певицы Евы Польны, ознаменовавшее начало летнего фестиваля, стало настоящим хитом вечерней концертной программы. Красивое шоу создали ведущие режиссёры и хореографы России во главе с Сергеем Мандриком — одним из самых известных людей в российской хореографии, основателем балета Street Jazz, хореографом и постановщиком шоу звёзд российского и зарубежного шоу-бизнеса, в числе которых — «Фабрика Звёзд», церемонии крупнейших музыкальных премий, номера «Евровидения», шоу-программы концертного проекта «Руки вверх» и многие другие проекты.

В программе участвовали пермские артисты балета. Ева Польна, выступая со сцены, призналась пермскому балету в любви и сказала, что в её представлении Пермь — это город красивых танцев. Особенностью сценографии шоу стала яхтенная регата с подсвеченными алыми парусами — отсылка к знаменитому петербургскому фестивалю «Алые паруса», который проходил в тот же день, 28 июня. Уникальная для России трёхуровневая сцена на пермской набережной не имела традиционного «задника», поэтому зрителям открывался вид на яхты, Каму и закат.

Контекст церемонии напомнил о традиционно прочных связях между Пермью и Санкт-Петербургом: так, Молотов, как называлась Пермь в годы Великой Отечественной войны, стал городом спасения для жителей блокадного Ленинграда, его театров и музеев. Недаром открыть «Город встреч» было доверено Еве Польне — уроженке Ленинграда.

Фестиваль «Город встреч» открыт, его события продолжаются каждый день, особый акцент делается на программу уикендов.

Уже сегодня, 29 июня, на эспланаде у здания Законодательного собрания состоится интерактивная презентация событий фестиваля. С 14:00 до 21:00 пройдут выступления артистов и диджеев. ️На 16:00 запланировано выступление известного балалаечника Андрея Кирякова (0 +); вечер закроет концерт легендарной исполнительницы коми-пермяцкого фольклора Дарьи Калиной (0 +).

5-6 июля на эспланаде пройдёт этнический фестиваль «Обряды-наряды» (0 +); 12-13 июля — семейный фестиваль «Стар фест» (0 +); 19-20 июля состоится фестиваль творческих профессий «Танцуй-открывай» (12 +), где выступят артисты крупнейшего российского лейбла и проведут образовательные события для молодежи. Июльская программа завершится 26-27 июля фестивалем искусства и экстрим-спорта «Ведём себя культурно» (12 +).

Закроется фестиваль в конце августа традиционным событием «Ночь города» (16 +).

Программа событий «Города встреч» публикуется на специальном сайте, а также в Telegram и ВКонтакте.

Наталья Галкина, генеральный продюсер фестиваля «Город встреч»:

— Летний фестиваль в Перми третий год продолжает держать планку высокого уровня и объединять пермские таланты и ведущих российских хореографов, постановщиков, режиссёров и артистов. Мы изначально задумывали фестиваль вместе с губернатором как творческую лабораторию, где всё реально.

В этом году создаётся уникальное пространство фестиваля на городской эспланаде, которое будет жить не только в выходные, но и в течение всей недели.

Марина Илюхина, директор АНО «Агентство новых технологий» — организатора фестиваля:

— Центром событий станет веранда «Города встреч», где можно будет получить информацию о событиях, сыграть в настольные игры, принять участие в спортивных состязаниях или просто отдохнуть.

За два года проведения летнего фестиваля «Город встреч» в его рамках прошло 25 событий, аудитория которых превысила 580 тыс. человек и которые собрали и 2,9 млн онлайн-просмотров.

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