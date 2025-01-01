В Прикамье автомобиль врезался в опору ЛЭП Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: ПСС КМО

В Кунгуре Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие. В субботу, 28 июня, иномарка врезалась в столб, повалив его и оборвав провода. Как сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь» происшествие случилось на ул. Блюхера, у дома №57.

Очевидцы утверждают, что в результате аварии были повалены два столба, и весь микрорайон Заирень остался без электричества.

фото: ПСС КМО

В Поисково-спасательной службе Кунгурского округа добавили, что сообщение об инциденте поступило около 5:40 утра. Прибыв на место, спасатели стабилизировали автомобиль Renault, врезавшийся в опору. В службе отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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