В Перми после сильного ливня затопило улицы Особенно пострадал Индустриальный район Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

После сильного дождя, начавшегося около 14.00, в Перми наблюдается подтопление улиц, об этом местные жители массово сообщают в соцсетях.

Особенно интенсивными осадки были в Индустриальном районе. На видеозаписях, сделанных на пересечении ул. Мира и ул. Давыдова, ш. Космонавтов и ул. Одоевского, ул. Мира и ул. Леонова, а также ул. Леонова и ш. Космонавтов, видно, как проезжая часть оказалась под слоем воды. При движении транспорта водные потоки из луж переливаются на тротуары и газоны.

В Telegram-канале «ЧП Пермь» также появились видео, снятое жителями возле дома № 46/1 по ул. Свиязева. Там затопило двор.

Интенсивные осадки стали также причиной подтопления дороги на ул. Якутской.

В ГИС-центре ПГНИУ напомнили, что предсказывали интенсивные дожди сегодня днём и в течение завтрашних суток. Это обусловлено поступлением более тёплого и влажного воздуха с юго-востока. Днём он достиг центральных районов края, а к вечеру доберётся до северо-западных. Днём ливни и грозы ожидаются в центральной части края, а вечером возможны более менее интенсивные, но более продолжительные дожди. На северо-западе края вечером и ночью дожди могут быть сильными.

В воскресенье в центре, а затем и на севере края ожидается новая порция дождей и гроз, на севере грозы могут быть достаточно интенсивными.

В понедельник ожидается прекращение дождей, но ненадолго.

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