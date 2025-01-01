В Пермском крае на пожаре погиб мужчина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 27 июня, в 06:17 поступило уведомление о возгорании в селе Козьмодемьянск Карагайского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для оперативного реагирования на место происшествия были направлены силы и средства в составе пяти человек и две единицы специальной техники.

Прибывшее первым подразделение пожарной охраны зафиксировало возгорание напольного покрытия в жилом доме.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

Полная ликвидация открытого огня произошла в 06:36.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 2 кв. м.

В данный момент специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и установления причины пожара.

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