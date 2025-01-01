В небе над Пермским краем образовался грозовой воротник Поделиться Твитнуть

фото: Регина Андреевна - vk.com/id384012067

В Чернушке Пермского края местная жительница запечатлела шкваловый ворот на камеру. Фотографии этого необычного атмосферного явления были размещены синоптиками в группе «Метеоролог и я» ВКонтакте.

«Шкваловый ворот в Чернушке 26 июня 2025 г. Благодарим Регину Андреевну за предоставленные фотографии», — гласит подпись к публикации.

Шкваловый ворот (грозовой воротник) — это скопление облаков, образующее своеобразный вал. Он возникает на границе воздушных масс, непосредственно перед грозой. Сам по себе ворот не опасен, но может предупреждать о приближении сильного шторма.

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