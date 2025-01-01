В Перми 16 августа пройдёт Международный бойцовский турнир Ural FC Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Уже четвёртый год подряд Пермский край примет значимый турнир лиги Ural FC. Местом проведения станет пермский УДС «Молот». Организаторы запланировали программу, включающую около полутора десятков боев в различных дисциплинах. Об этом сообщили в Минспорта региона

По словам генерального директора Ural FC Кирилла Сидельникова, Пермский край имеет особое значение для лиги, поскольку именно здесь в 2022 году состоялся её дебют. Зрителей ждут захватывающие поединки по правилам смешанных единоборств и кикбоксинга. Имена участников главного карда пока держатся в секрете, но центральные бои обещают быть впечатляющими.

Организаторы обещают в скором времени представить полный список участников турнира Ural FC, включая главный и со-главный бои. Наряду с известными бойцами, претендующими на титул, на ринг выйдут и начинающие спортсмены, для которых это шанс заявить о себе.

Напомним, что первый турнир лиги Ural FC прошёл в Перми 1 июля 2022 года. Кроме того, Ural FC организовывал мероприятие в краевой столице 19 октября 2023 года в рамках форума «Россия — спортивная держава».

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