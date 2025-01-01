На трассе Кудымкар-Усолье в Пермском крае в аварии погиб водитель иномарки
Еще два человека ранены
На территории Березниковского муниципального округа 27 июня произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.
В 21:07 на трассе Кудымкар-Усолье, по направлению к Кудымкару со стороны Усолья, следовал автомобиль Opel Astra, которым управляла девушка 2003 г.р.
По предварительной информации, на 180 км трассы водитель, по невыясненным обстоятельствам, оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1974 г.р.
В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался в машине скорой помощи. Водитель Opel и пассажир Mitsubishi были доставлены в больницу.
В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются все детали произошедшего.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать ПДД.
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