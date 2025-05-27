В Перми каждую пятую нестандартную вывеску владельцы демонтируют добровольно С 1 сентября власти получат право принудительного демонтажа не соответствующих стандартам аншлагов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты районных администраций Перми регулярно проводят инспекции, в ходе которых выявляют вывески, не соответствующие стандартам и не зарегистрированные в колерном паспорте здания. По результатам этих проверок властями принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Демонтаж нестандартных вывесок добровольно производит примерно пятая часть их владельцев.

Так, например, с начала текущего года администрацией Индустриального района было выявлено 675 несоответствующих требованиям вывесок, из которых 133 были демонтированы собственниками без принуждения властей.

Администрация Перми обращает внимание владельцев зданий, сооружений, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на то, что решением Пермской городской думы № 100 от 27.05.2025, территориальные органы администрации города Перми с 1 сентября 2025 года наделяются правом принудительного демонтажа вывесок, не соответствующих стандартам, с последующим взысканием затрат на демонтаж с нарушителей.

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