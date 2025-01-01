В июле Пермь примет Форум городов трудовой доблести Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С 1 по 2 июля Пермь станет площадкой для проведения Форума городов трудовой доблести. Мероприятие посвящено пятилетней годовщине присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». Ожидается прибытие свыше 500 делегатов из городов России, удостоенных этого звания.

Ключевой темой форума станет сохранение памяти о вкладе тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне. Участники проведут дискуссии, презентации и практические занятия, поделятся опытом, каким образом города, носящие звание городов трудовой доблести, могут эффективно сохранять историческое наследие.

Программа форума откроется пленарным заседанием, посвященным единству фронта и тыла. Далее работа продолжится в рамках тематических секций, среди которых «Сохранение памяти для будущих поколений», «Культурная эвакуация», «Город-госпиталь», «Трудовой подвиг», а также межрегиональная библиотечная конференция «Города труда и Победы». Отдельное внимание будет уделено разработке новых форм и методов патриотического воспитания молодежи.

Особое место в программе займет тема «Пермь: культурная эвакуация», раскрывающая роль города в сохранении и развитии культуры в годы войны.

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