Жители Прикамья разбили на заброшенном заводе плантацию конопли Суд приговорил их к длительным срокам заключения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае завершилось судебное разбирательство в отношении двух человек, признанных виновными в наркопреступлениях, совершённых в составе организованной группы. Пермский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив им длительные сроки заключения.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, фигурантам инкриминировались попытка сбыта наркотических веществ, незаконное культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков.

Следствием установлено, что преступники, стремясь к стабильному обогащению, объединились в группу, специализирующуюся на наркоторговле. В качестве базы для своей деятельности они использовали помещение заброшенного завода, где оборудовали нарколабораторию. В этой лаборатории они занимались выращиванием конопли, хранением наркотиков для личного употребления, а также их дальнейшим сбытом.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к 7 годам и 1 месяцу и 10 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, на каждого из них наложены штрафы в размере 200 и 350 тыс. руб. соответственно.

Ранее, организатор данной преступной группы, заключивший с органами следствия досудебное соглашение, уже был осужден Пермским районным судом к лишению свободы.

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