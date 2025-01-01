В Перми полиция сняла с поезда мужчину, который ехал к матери за деньгами для мошенников До этого он отдал злоумышленникам свои 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники правоохранительных органов сняли с поезда мужчину, который перевёл мошенникам 2 млн руб. Он направлялся к своей матери, чтобы, как ему было указано, забрать деньги и у неё, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент с жителем Екатеринбурга произошёл в июне 2025 года. В полицию на станции Екатеринбург-Пассажирский обратился житель Глазова, Удмуртской Республики. Он сообщил, что его брат стал жертвой обмана и, следуя инструкциям злоумышленников, сел на поезд Абакан — Москва, чтобы добраться до матери и забрать деньги у нее.

К тому моменту пассажирский поезд № 77 уже прибыл в Пермский край и приближался к станции Пермь II. Транспортная полиция Екатеринбурга связалась с коллегами в Перми и попросила задержать пассажира 1988 г.р. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Он рассказал, что стал жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой лишился крупной суммы денег.

Выяснилось, что незадолго до поездки жителю Свердловской области позвонил неизвестный, представившийся высокопоставленным чиновником, и предупредил о звонках из ФСБ и Росфинмониторинга. Доверчивый гражданин, не проверив информацию, оформил кредит на 500 тыс. руб., полагая, что это необходимо для отмены аналогичного займа, якобы отправленного за границу.

Злоумышленники усилили давление, убедив мужчину взять ещё один кредит на 1,5 млн руб., уже на имя его супруги.

По словам потерпевшего, мошенники постоянно находились с ним на связи, не давая возможности критически оценить ситуацию. Он был уверен, что общается с представителями Федеральной службы безопасности через мессенджер.

Однако преступникам этого показалось мало, и они сообщили мужчине, что его мать, проживающая в Глазове, также стала жертвой обмана и на её имя оформлен кредит. Во время разговора женщина сразу поняла, что её сын стал жертвой мошенников, и попыталась его переубедить, но безуспешно. Тогда она обратилась к своему старшему сыну.

После беседы с сотрудниками правоохранительных органов житель Екатеринбурга осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.