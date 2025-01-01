В Перми таксист взял со студента за поездку 55 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Перми, студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) потерял 55 тыс. руб. после поездки на такси в Перми.

Инцидент произошёл с молодым человеком после посещения бара, когда он воспользовался услугами такси, чтобы добраться до дома, и попытался оплатить поездку. Изначальная стоимость составляла 200 руб. Для осуществления платежа студент открыл приложение онлайн-банка и передал свой телефон водителю с просьбой самостоятельно осуществить перевод.

В этот момент водитель такси заметил, что на счёте юноши находится значительно большая сумма денег, и перевёл себе 55 тыс. руб. Обнаружив пропажу, студент обратился в правоохранительные органы. В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счёта.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения и компенсировал потерпевшему нанесённый ущерб.

Кроме того виновному был назначен штраф в размере 50 тыс. руб. На данный момент приговор суда уже вступил в законную силу.

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