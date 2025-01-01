Жительница Перми после звонка лжеврача лишилась 3,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми зафиксирован случай мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась 3,8 млн руб., поверив телефонному обманщику, представившемуся врачом, сообщили в региональном управлении МВД.

Информация о пострадавшей от действий злоумышленников поступила в отделение полиции № 1 Дзержинского района. 73-летняя жительница Перми заявила, что в одном из приложений для обмена сообщениями с ней связался неизвестный, назвавшийся главным врачом больницы, где она трудоустроена. Злоумышленник убедил женщину предоставить доступ к её учетной записи на портале Госуслуг.

Впоследствии пенсионерке позвонили и сообщили о взломе её аккаунта мошенниками. В ходе этого же звонка женщине начали диктовать указания, сводившиеся к переводу денежных средств через банкомат. Доверчивая женщина перевела 3,8 млн руб., и лишь спустя несколько дней осознала, что стала жертвой обмана.

Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, где сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий.

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