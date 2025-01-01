Пермский край до конца июня накрыл циклон «Александр» Поделиться Твитнуть

фото: ГИС-центр ПГНИУ

По словам метеорологов, циклон «Александр» пришёл на Урал, в том числе на территорию Пермского края, и задержится в регионе до понедельника, 30 июня. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ближайшие дни в Прикамье ожидается переменная облачность, местами с умеренными, а в отдельных районах с сильными дождями и грозами. В ночное время температура воздуха составит от 11 до 16 градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов.

Эксперты утверждают, что к понедельнику циклон утратит свою силу, оставив после себя лишь область пониженного давления.

Со вторника на Урал придёт новый циклон, который будет влиять на погоду в регионе почти всю следующую неделю. Дневная температура воздуха останется около 20 градусов тепла, и снова ожидаются дожди.

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