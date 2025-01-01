В Прикамье в I квартале 2025 года заключено 2,7 тысяч договоров аренды недвижимости Больше всего договоров приходится на земельные участки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в I квартале этого года зарегистрировано более 2,7 тыс. договоров аренды земельных участков.

Больше всего зарегистрировано земельных участков (2115), что примерно соответствует показателю IIII квартала прошлого года, когда был заключено 2131 договоров. Также в I квартале зарегистрировано 333 договора аренды зданий и 253 договора аренды помещений.





В Росреестре добавили, что документы для регистрации договора аренды недвижимости могут подать как арендатор, так и арендодатель. Необходимо предоставить заявление о государственной регистрации, оригинал договора аренды с подписями обеих сторон, документ о полномочиях подписантов, а также удостоверение личности. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например, согласие залогодержателя или нотариальное согласие супруга.





Государственная пошлина составляет 4 тыс. руб. для физлиц и ИП, а 44 тыс. руб. — для организаций. При этом с 1 марта этого года юрлица должны подавать документы на регистрацию аренды только в электронной форме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.