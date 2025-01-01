Пермский край получил стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Эксперты отметили хорошую сбалансированность бюджета и низкую долговую нагрузку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кредитоспособность Пермского края, по версии агентства «Эксперт РА», показывает стабильный прогноз. Это означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне.

Агентство сообщает, что в регионе наблюдается высокий уровень экономического развития и умеренный инвестиционный климат. Также отмечается демографический рост и развитый рынок труда, но с ограниченными ресурсами. Эксперты отметили хорошую сбалансированность бюджета, низкую долговую нагрузку и гибкость расходной части бюджета.





По данным авторов рейтинга, Пермский край имеет высокий уровень экономического развития. Объём валового регионального продукта (ВРП) в 2024 году составил 2,6 трлн руб. Основной вклад в экономический рост внёс промышленный сектор, который увеличился на 5,5% по сравнению с 2023 годом. Добывающий сектор показал рост на 0,7%, обрабатывающая промышленность — на 8,4%, а энергетика — на 17,6%.





В обрабатывающей промышленности увеличилось производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, изделий из кожи (на 30%), ремонта и монтажа машин и оборудования (на 16%), мебели (на 15%), а также химических веществ и продуктов (+13%). Также наблюдается положительная динамика в строительстве (на 6,8% к 2023 году) и розничной торговле (на 4,9%).

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