Алёна Бронникова Депутата и главу производственного комплекса пермского завода отметят наградами Предложение было поддержано депутатами гордумы Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Депутата Пермской городской думы Алексея Раева и директора производственного комплекса «Энергетик» пермского завода «Машиностроитель» Игоря Климова отметят наградами. Соответствующее решение депутаты Пермской гордумы приняли 24 июня.

Как указано в бюллетене органов местного самоуправления, Игоря Климова предложено наградить Почётной грамотой города Перми за значительный личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли в краевой столице. Алексея Раева — знаком отличия Пермской городской думы «За вклад в развитие нормотворчества» за значительный вклад в обеспечение деятельности по развитию нормотворчества в Перми и в связи с его 55-летием.

Решение было принято на июньской «пленарке», награждение состоится на следующем заседании в августе. Помимо наград, Игорь Климов и Алексей Раев получат единовременную денежную выплату.

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