Алёна Бронникова Транспорт по улице Магистральной в Перми пустят в объезд железнодорожного переезда Подрядчик выполнит ремонтные работы и обустройство на переезде Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В ближайшие выходные в Кировском районе Перми введут временные ограничения движения для всех видов транспорта на время ремонтных работ по ул. Магистральной. Согласно распоряжению краевых властей, движение будет закрыто полностью через ж/д переезды на ул. Магистральной.

Автотранспорт будет объезжать участок через улицы Причальную и Безымянную. Работы будет выполнять ООО «Желдорсистемы».

С 22:00 27 июня по 06:00 30 июня движение будет прекращено на участке ул. Магистральной от перекрёстка с ул. Гальперина до дома по ул. Гальперина, 10б. Затем на этом же участке с 00:00 1 июля до 08:00 6 июля будет закрыта полоса движения по направлению из города. В этот период подрядчик будет укладывать переездные плиты.

Администрация Перми также предупреждает, что с 22:00 27 июня до 06:00 30 июня в связи с планируемыми работами изменится путь следования автобусного маршрута № 15 «Центральный рынок — ДДК им. Кирова». Автобусы будут следовать по улицам Причальной и Безымянной до конечной остановки «Южная», остановки «Северная» и «Ул. Магистральная» временно не будут обслуживаться.

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