В Перми началась реконструкция улицы Екатерининской Завершение работ планируется до конца текущего дорожного сезона Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми стартовала реконструкция полуторакилометрового отрезка ул. Екатерининской (от ул. Горького до ул. Попова). Этот проект реализуется по федеральной программе «Инфраструктура для жизни», напомнили в Министерстве транспорта Пермского края.

Дорожные службы уже занимаются снятием старого асфальтового покрытия на участке от ул. Горького до ул. Газеты «Звезда». В дальнейшем запланировано окончание фрезеровочных работ, укладка двухслойного асфальта, замена устаревших знаков дорожного движения и нанесение новой разметки.

Ул. Екатерининская известна своими достопримечательностями, представляющими культурную и историческую ценность. На ней находятся такие объекты, как Пермский ТЮЗ, особняк архитектора Турчевича, Центральная синагога Перми, лютеранская церковь Святой Марии, городская больница им. Граля, детская поликлиника и гимназия №4.

Завершение ремонтных работ на улице запланировано до конца текущего дорожного сезона.

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