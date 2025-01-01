Власти Перми призвали жителей дома на улице Лядовской срочно покинуть здание Состояние конструкций дома критически ухудшилось Поделиться Твитнуть

фото: lachetas

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В связи с критическим ухудшением состояния жилого дома №113 по ул. Лядовской в Перми с 26 июня вводится режим повышенной готовности. Такое решение было принято на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя главы администрации города Алексея Турова. Жителям необходимо в срочном порядке покинуть опасное здание.

На заседании комиссии были заслушаны доклады руководителей различных городских служб и ведомств, включая глав районов и департаментов, которые представили информацию о текущем состоянии аварийного дома. Обсуждались вопросы расселения жильцов и обеспечения их безопасности.

Режим повышенной готовности предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на минимизацию рисков и защиту населения от возможных чрезвычайных ситуаций. Причиной введения режима является неудовлетворительное состояние конструкций дома, включая крышу, кровлю и стены.

В общей сложности планируется расселить 21 жилое помещение в аварийном доме. Трёхэтажное здание, построенное в 1961 году, было признано непригодным для проживания ещё в 2017 году и включено в программу переселения из аварийного жилья на период с 2025 по 2031 год. Расселение дома запланировано на 2025-2026 годы.

Для оказания помощи жителям у дома будет организован пункт сбора и регистрации. Людям будут предложены варианты временного размещения. При необходимости будет предоставлен транспорт для эвакуации имущества. Пермская городская служба спасения обеспечит круглосуточное дежурство на территории аварийного объекта.

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