Алёна Бронникова Приставы закрыли нелегальный хостел под Пермью В нём проживало около 60 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском муниципальном округе 40-летний владелец земельного участка в Култаево возвёл двухэтажную каркасную постройку и организовал в ней нелегальный хостел. Суд признал объект самовольным и постановил снести его.

Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, внешне постройка имеет вид общественного здания, но участок под ним предназначен для индивидуального жилищного строительства. Иск в суд был направлен от администрации округа, чиновники также направили ходатайство о принятии обеспечительных мер на время судебного разбирательства.

Ходатайство было удовлетворено, исполнительный документ, запрещающий собственнику эксплуатировать объект, поступил в отделение судебных приставов. Сотрудники органов принудительного исполнения опечатали объект. На тот момент в незаконном месте размещения проживало около 60 человек. Постояльцам пришлось выехать из хостела. Должника предупредили об административной ответственности за неисполнение требований пристава.

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