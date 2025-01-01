В Пермском крае возбуждено 12 уголовных дел о незаконной миграции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершился первый этап масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Её ключевая задача — пресечение незаконной миграции, усиление контроля за миграционными процессами и борьба с нарушениями миграционного законодательства.

В ходе операции сотрудники МВД по Пермскому краю проверили около 4 тыс. объектов различного назначения: промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, стройплощадки, торговые точки, предприятия сферы услуг, автотранспортные организации и жилые дома.

За нарушение правил пребывания иностранных граждан в России и правил трудовой деятельности составлено более 700 административных протоколов. В отношении иностранных граждан вынесено 8 решений об административном выдворении, а 3 человека были депортированы.

Выявлено 33 работодателя, привлечённых к административной ответственности за незаконное использование труда иностранных работников. В отношении работников из соседних стран составлено 44 протокола.

Возбуждено 12 уголовных дел, связанных с организацией нелегальной миграции и фиктивной постановкой на миграционный учёт.

В отношении иностранных граждан принято 26 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию.

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