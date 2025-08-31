Дом.ру банк предлагает обновлённые продукты розничным и корпоративным клиентам Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») продолжает развиваться, оказывая услуги в розничном и корпоративном сегментах. Финансовыми продуктами активно пользуются клиенты из Пермского края, Екатеринбурга, Москвы и других регионов России.

Внедрение онлайн-сервисов позволило сократить сроки рассмотрения заявок и предоставления услуг и при этом сохранить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Так, например, предприниматели могут открыть расчётный счёт онлайн из любой точки мира. Специально для новых бизнес-клиентов с июня 2025 года действует акция, которая позволяет снизить затраты на ведение расчётно-кассового обслуживания. При открытии счёта в пакете «Оптимальный» предоставляются три месяца бесплатного обслуживания*.

Популярностью среди корпоративных клиентов пользуются экспресс-кредитование и экспресс-гарантии, разработанные специально для оперативной поддержки бизнеса. Подать заявки можно также онлайн, рассмотрение в течение одного дня.

Особое внимание Дом.ру банк уделяет обслуживанию физических лиц. Для удобства пользователей запущено новое мобильное приложение с понятным интерфейсом и современным дизайном. Также розничные клиенты могут дистанционно оформить кредит с конкурентной ставкой, вклады с повышенной доходностью, дебетовую карту с кешбэком и другие продукты.

Напомним, в мае 2025 года банк стал победителем в специальной номинации «За развитие цифровой системы экспресс-кредитования МСП» конкурса, организованного Торгово-промышленной палатой РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Дом.ру банк входит в топ-100 самых надёжных банков России по рейтингу журнала Forbes-2025.

Узнать подробную информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте, в офисах обслуживания и по тел. 8-800-100-10-40.

Фото предоставлено АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

*На стоимость услуг внутри пакета скидка не распространяется.

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