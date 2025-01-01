От котлована до переезда: сколько строится дом? Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Многие люди и не догадываются, что же во время строительства скрывает за собой забор? Строительство многоквартирного дома — сложный и многоэтапный процесс, имеющий множество нюансов. Давайте разберёмся, какие этапы он включает в себя.

Период возведения дома составляет примерно два года и делится на три этапа: нулевой, этап основного строительства и завершающий. Наглядно покажем, что включает в себя каждый из этапов на примере дома «Притяжение»1 от девелопера PAN City Group2.

Нулевой этап — земляные работы

На нулевом этапе были проведены подготовительные работы, в том числе устройство ограждения строительной площадки, временные дороги, монтаж башенного крана. В самом начале строительства дома также были выполнены земляные работы: устройство котлована, организованы водоотливы для исключения затопления и размывания дна котлована от действия поверхностных и грунтовых вод, а также выполнена заливка фундаментной плиты высотой 1,2 м.

Основной этап — возведение каркаса здания

Сюда относится непосредственно «рост» самого дома — так, сейчас полностью возведены под крышу все 16 этажей дома «Притяжение». Постройка каркаса здания и устройство монолитных перекрытий выполнено на 100%. Завершены работы по устройству шахт лифта, лестничного марша, установлены железобетонные конструкции, которые служат для организации вентиляции в здании.

Обустройство подвала, кладовых помещений, кирпичных перегородок и крыши на стадии завершения — 70% работ уже сделано.

Активно ведутся работы по устройству и наружной отделке фасада, монтажу окон, остеклению и обустройству балконов и лоджий, а также созданию почти 500 м2 пространства для всесезонной зоны, где будет располагаться детская игровая площадка, воркаут-зона, скалодром, батут, канаты, зона отдыха для взрослых, уютные «коконы». Одновременно с этим выполняются работы по монтажу системы пожарной сигнализации, подводу канализации и других внутренних инженерных сетей.

PAN City Group

Завершающий этап — внутренняя отделка дома и благоустройство территории

Завершающим этапом станет внутренняя отделка дома, установка лифтового оборудования и счётчиков. В доме «Притяжение» запроектировано многофункциональное пространство в холле — комната матери и ребёнка рядом с детской игровой, кофе-поинт и коворкинг.

Квартиры в доме «Притяжение» будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ»: напольное покрытие, обои, межкомнатные двери, плитка в ванной комнате, сантехника. Отделочные материалы мы выбираем, как правило, нейтральных тонов, чтобы вам легко можно было придать индивидуальность пространству: шторами, светильниками, мебелью и дополнительными аксессуарами. Проект предусматривает 23 оригинальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырёхкомнатных квартир площадью 76 м2.

В благоустройстве территории, а именно реализации концепции двор-сад, основной акцент будет сделан на озеленении: здесь будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья, обустроены травянистые холмы, уложен газон и тротуарная плитка. Будет обустроено уличное освещение, декоративная подсветка, установлен световой art-объект, организована детская и спортивная площадки со специальным покрытием, уложена террасная доска в зонах отдыха, поставлены диваны и подвешены коконы. Парковка на 144 машино-места будет организована за пределами велодорожек двора.

После того как госкомиссия проверит дом на соответствие действующим строительным, техническим, санитарным и пожарным нормативам, девелопер PAN City Group получит заключение о соответствии (ЗОС). После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию девелопер пригласит жителей на приёмку дома.

PAN City Group

Современный жилой комплекс строится в центре динамично развивающегося района «Новое Кондратово» по ул. Водопроводной, 6а.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − I квартал 2026 года.

Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из ассортимента квартир. Успевайте выбрать идеальную для себя и своей семьи планировку: самые популярные лоты выбывают из продажи!

Вы можете узнать подробности о доме «Притяжение» по тел. +7 (342) 207-17-07 — и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и ш. Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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