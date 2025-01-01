Пермяк пытался по поддельным документам вернуть 300 тысяч за ввезённый в Россию автомобиль Уголовное дело передано в Добрянский районный суд Поделиться Твитнуть

В Перми завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против 30-летнего местного жителя, пытавшегося обманом получить компенсацию утилизационного сбора за импортированный автомобиль. Материалы дела переданы в суд Уральской транспортной прокуратурой.

Дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в декабре 2023 года обвиняемый, выступая посредником, ввёз из-за границы в Россию автомобиль GEELY Coolray 2023 года выпуска, оплатив при этом утилизационный сбор, превышающий 300 тыс. руб.

В апреле 2024 года, имея доверенность от владельца машины, не подозревавшего о его преступных планах, он предоставил в таможенные органы фальшивый договор купли-продажи с целью незаконного возврата уплаченного утилизационного сбора, намереваясь похитить средства из государственного бюджета.

Согласно действующим правилам, возврат излишне уплаченного утилизационного сбора возможен лишь при условии приобретения автомобиля в собственность до 29 октября 2023 года.

Однако злоумышленнику не удалось реализовать свой замысел, поскольку подлог был вовремя обнаружен сотрудниками Пермской таможни.

Уголовное дело передано в Добрянский районный суд Пермского края для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

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