Алёна Бронникова Индекс промпроизводства в Пермском крае за пять месяцев снизился на 1,5% Наиболее значительное снижение наблюдается в сфере производства электрооборудования Поделиться Твитнуть

Пермьстат

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-мае 2025 года снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2025-го показатель составил 98,5% относительно периода январь-май 2024 года, 97,2% — относительно мая 2024-го, но 102,4% — относительно апреля 2025-го. Об этом сообщает Пермьстат.

Рост в течение пяти месяцев текущего года был зафиксирован только в сфере обеспечения электроэнергией и кондиционирования — 3,1% по сравнению с АППГ, +5,2% к апрелю. Наиболее заметное снижение — в сфере водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (86,3% к АППГ).

Наиболее интенсивный рост объёмов за пять месяцев был зафиксирован на предприятиях в сфере производства мебели — на 35,3% к АППГ, почти в два раза выше, чем в мае 2024 года и на 13,7% выше, чем месяцем ранее. В сфере производства машин и оборудования, не включённых в другие группировки, индекс промпроизводства увеличился за пять месяцев на 12,8%, в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 10%.

Снижение объёмов было зафиксировано в большинстве отраслей. Наиболее заметное — в производстве электрического оборудования — на 36,3%, в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 32,5%, а также металлургическом производстве — на 27,5% год к году.

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