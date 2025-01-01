В Минтербезе Прикамья прокомментировали запрет публикаций об атаках БПЛА В ряде регионов за распространения подобных сведений начали штрафовать Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало ограничения на обнародование данных о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ряде субъектов РФ региональные администрации, опираясь на президентские указы № 756 и 757, ввели табу на распространение сведений об использовании дронов и последствиях атак с их применением. Ограничения касаются как средств массовой информации, так и частных лиц. В некоторых регионах санкции за несоблюдение предписаний не уточнены, однако в Калужской области уже зафиксированы случаи взысканий штрафов с журналистов и пользователей соцсетей. Размер штрафа для организаций может доходить до 200 тыс. руб.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в правительство Пермского края с целью выяснить, планируется ли введение подобных мер в Прикамье и какие взыскания возможны в случае их принятия. В Минтербезе сообщили, что в Пермском крае подобные ограничения не вводились.

Напомним, ранее власти предупреждали, что в Пермском крае в целях обеспечения безопасности при необходимости возможно частичное ограничение доступа к мобильному интернету, что, например, было отмечено посетителями праздничных мероприятий в День города в Перми.

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