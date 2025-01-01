Сбой в работе электросетей отключил 6 светофоров в Перми Поделиться Твитнуть

Из-за внезапного сбоя в работе Южных электросетей отключились светофоры на нескольких перекрёстках Перми. Об этом сообщили в ЕДДС.

Светофорные объекты не работают на пересечении улиц Строителей и Папанинцев, Строителей и Углеуральской, Малкова и Энгельса, а также на сложном перекрёстке ш. Космонавтов, улиц Стахановской и Академика Вавилова, а также на пересечении ш. Космонавтов и ул. Рабочей. Кроме того, не функционирует светофор в районе остановки общественного транспорта «Улица Малкова».

В ЕДДС просят водителей проявлять повышенное внимание и осторожность при проезде указанных перекрёстков, ориентироваться на знаки приоритета и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Какие ещё последствия повлёк сбой, в Единой дежурной диспетчерской службе Перми не уточнили.

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