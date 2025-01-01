Стали известны позиции вузов Прикамья в национальном рейтинге университетов
Обнародован национальный рейтинг университетов за 2025 год. Среди пермских вузов самое высокое место — 57-е — занял Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Он набрал 428 баллов.
Далее идёт Пермский государственный национальный исследовательский университет, его позиция в рейтинге 74-75.
Другие пермские вузы заняли следующие места:
— Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера — 161-165 место (340 баллов);
— Пермская государственная фармацевтическая академия — 281-283 место (299 баллов);
— Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет — 299-301 место (295 баллов);
— Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова — 361 место (268 баллов).
Национальный рейтинг университетов складывается из нескольких показателей: «Сотрудничество», «Бренд», «Инновации /Предпринимательство», «Исследования», «Образование» и «Социальная сфера».
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