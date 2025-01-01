От укусов клещей в Прикамье пострадали более 21 тысячи человек Более половины клещей оказались носителями болезни Лайма Поделиться Твитнуть

С начала сезона медицинские учреждения Пермского края зафиксировали 21 064 случая обращений граждан, связанных с укусами клещей, включая 3755 случаев нападения клещей на несовершеннолетних.

Случаи укусов клещей зарегистрированы во всех административных районах края.

Наибольшее число обращений зафиксировано в следующих районах: Пермский муниципальный округ (3148 обращений), Пермь (2416), Краснокамский городской округ (1463), Добрянский городской округ (1315), Березниковский городской округ (984), Кунгурский муниципальный округ (868).

На 26-й неделе сезона 29,3% случаев укусов клещей произошли при посещении личных садов, 25,2% — на придомовой территории, 30,6% — в лесу, 14,9% — на других территориях.

Лабораторные исследования клещей, снятых на прошлой неделе, показали, что 53,5% паразитов заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 4,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом и 1% — гранулоцитарным анаплазмозом.

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