Повысить оклады сотрудникам в ближайшее время планируют только в 30% компаний Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным SuperJob, около 30% работодателей Перми намерены увеличить заработную плату своим сотрудникам в ближайшее время.

Более половины работодателей (54%) сообщили, что увеличивали зарплаты своим сотрудникам менее полугода назад, в то время как 28% делали это от полугода до года назад, а 7% — от одного до двух лет назад. Лишь небольшое количество предприятий (6%) проводили индексацию зарплат более двух лет назад.

По информации, предоставленной HR-специалистами, за прошедший месяц лишь небольшая доля компаний, а именно 3%, сталкивались с задержками выплаты заработной платы. Наибольшее количество подобных случаев наблюдалось в марте текущего года (7%), однако в апреле ситуация стабилизировалась, и процент задержек вернулся к минимальным показателям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.