В Прикамье директор музея удостоен звания почётного гражданина Поделиться Твитнуть

Дума Октябрьского округа Пермского края удостоила званием почётного гражданина руководителя краеведческого музея. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Сергей Целищев занял пост директора Октябрьского районного музея в марте 2001 года. Именно он инициировал научные экспедиции, благодаря которым на территории округа были найдены места обитания древних людей и изучены природные объекты. Особо значимым стал Петропавловский минеральный родник, который теперь представлен в «Геологической энциклопедии Пермского края».

В 2008 году музей был включён во Всероссийскую книгу почёта, а также зарегистрирован в Национальном реестре «Ведущие учреждения культуры России». В 2017 году сотрудники музея организовали 303 экскурсии, 25 культурно-массовых событий, представили 24 экспозиции, провели 26 лекций и 38 показов документальных кинолент. К 2024 году число проведённых мероприятий увеличилось в два раза.

В 2024 году фонды музея пополнились 5800 новыми экспонатами, и все они были внесены в Государственный каталог Министерства культуры РФ.

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