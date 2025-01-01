На химическом заводе в Прикамье скончался рабочий Поделиться Твитнуть

Инцидент с летальным исходом, произошедший с работником компании «ГалоПолимер Пермь» (специализируется на производстве химической продукции), стал предметом расследования Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 26 июня 2025 года днём сотрудник 1981 г.р., работавший аппаратчиком перегонки, внезапно скончался на территории возле входа в здание во время проведения работ по погрузке и разгрузке. Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья.

В настоящий момент формируется комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и установления причин, приведших к трагедии.

В ближайшее время будет проведён тщательный анализ документации, связанной с трудовой деятельностью погибшего, включая график работы и отдыха. пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев. Также будут запрошены результаты судебно-медицинского исследования для точного определения причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного воздействия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.