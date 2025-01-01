В Пермь прилетел экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов Последний раз он был в краевом центре в 2022 году Поделиться Твитнуть

Олег Чиркунов

Сергей Глорио

newsko.ru

Живущий в Европе экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов приехал в Пермь. Визит в краевой центр бывший глава региона подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом издания «Коммерсантъ-Прикамье». Чиркунов отметил, что не приезжал в Пермь с 2022 года, а нынче прилетел навестить мать. Его визит в город будет недолгим.

Олег Чиркунов возглавлял Пермский край с 2004 по 2012 год. Он являлся одним из инициаторов реализации так называемой «культурной революции» в Перми. Также Олег Чиркунов являлся владельцем сети розничных магазинов «Семья», которую в 2021 году приобрела федеральная сеть «Лента» за 2,5 млрд руб.

После ухода с госслужбы Олег Чиркунов занимался преподаванием в Высшей школе экономики, бизнесом и активно путешествовал по миру. В 2012 году в московском издательстве «НЛО» вышла его книга «Государство и конкуренция». В январе 2014 года Чиркунов объявил, что выбрал для проживания Францию.













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