В Перми скончался выдающийся поэт 1990-2000-х годов

Антону Колобянину было 53 года

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26 июня скончался выдающийся поэт эпохи «Маргиналов», звёздный автор 1990-2000-х годов Антон Колобянин — культовая фигура в творческих кругах Перми.

Он неоднократно публиковался в литературных журналах, в 1997 году фонд «Юрятин» выпустил его авторский сборник «Центр дождя»; лидер уральской поэзии Виталий Кальпиди публиковал его стихи в своей многотомной «Антологии уральской поэзии».

По словам друзей поэта, несколько лет Антон Колобянин мало писал, вёл замкнутый образ жизни, однако в последнее время стал снова появляться в творческой среде и даже читал свои новые стихи на «Чтивых вторниках».

Луч света в тёмном царстве ходит вдоль
и поперёк — стола, серванта, стульев.
Пусть на столе мерцает алкоголь,
как мёд внутри зеленоватых ульев.

Пусть на подушке — профиль на двоих.
И только дым распался, фиолетов —
на две струи (слегка сплетая их).
Поэзия распалась на поэтов.

Мне снится сон: высокая свеча
вдруг медленней, чем башня восковая, —
клонится в мрак, сильна и горяча,
бумажные объятья разрывая.

Я просыпаюсь, я хватаю ртом
край одеяла и рукою мага
я вдоль стены листаю древний том.
Сама стена белеет, как бумага.

Но лунный свет сам от себя бежит.
И мне луна не перепилит шею,
покамест нож в её руке дрожит
и бьётся опекаемая ею

артерия. Пока творится быль,
я кожицу с небытия сдираю.
В твоих лучах, господь, — играет пыль.
И, кажется, что это я играю.

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