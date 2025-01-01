В Перми скончался выдающийся поэт 1990-2000-х годов Антону Колобянину было 53 года Поделиться Твитнуть

26 июня скончался выдающийся поэт эпохи «Маргиналов», звёздный автор 1990-2000-х годов Антон Колобянин — культовая фигура в творческих кругах Перми.

Он неоднократно публиковался в литературных журналах, в 1997 году фонд «Юрятин» выпустил его авторский сборник «Центр дождя»; лидер уральской поэзии Виталий Кальпиди публиковал его стихи в своей многотомной «Антологии уральской поэзии».

По словам друзей поэта, несколько лет Антон Колобянин мало писал, вёл замкнутый образ жизни, однако в последнее время стал снова появляться в творческой среде и даже читал свои новые стихи на «Чтивых вторниках».

Луч света в тёмном царстве ходит вдоль

и поперёк — стола, серванта, стульев.

Пусть на столе мерцает алкоголь,

как мёд внутри зеленоватых ульев.





Пусть на подушке — профиль на двоих.

И только дым распался, фиолетов —

на две струи (слегка сплетая их).

Поэзия распалась на поэтов.





Мне снится сон: высокая свеча

вдруг медленней, чем башня восковая, —

клонится в мрак, сильна и горяча,

бумажные объятья разрывая.





Я просыпаюсь, я хватаю ртом

край одеяла и рукою мага

я вдоль стены листаю древний том.

Сама стена белеет, как бумага.





Но лунный свет сам от себя бежит.

И мне луна не перепилит шею,

покамест нож в её руке дрожит

и бьётся опекаемая ею





артерия. Пока творится быль,

я кожицу с небытия сдираю.

В твоих лучах, господь, — играет пыль.

И, кажется, что это я играю.





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