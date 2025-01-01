В Перми скончался выдающийся поэт 1990-2000-х годов
Антону Колобянину было 53 года
26 июня скончался выдающийся поэт эпохи «Маргиналов», звёздный автор 1990-2000-х годов Антон Колобянин — культовая фигура в творческих кругах Перми.
Он неоднократно публиковался в литературных журналах, в 1997 году фонд «Юрятин» выпустил его авторский сборник «Центр дождя»; лидер уральской поэзии Виталий Кальпиди публиковал его стихи в своей многотомной «Антологии уральской поэзии».
По словам друзей поэта, несколько лет Антон Колобянин мало писал, вёл замкнутый образ жизни, однако в последнее время стал снова появляться в творческой среде и даже читал свои новые стихи на «Чтивых вторниках».
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