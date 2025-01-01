В Пермском крае доплату на уход получают 87,6 тысяч жителей Право на неё имеют граждане старше 80 лет и инвалиды I группы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года Отделение СФР по Пермскому краю беззаявительно установило доплату на уход 87,6 тысячам пенсионеров Прикамья. В соответствии с изменениями в законодательстве право на выплату, которая устанавливается к страховой или государственной пенсии, имеют граждане старше 80 лет и инвалиды I группы.

Как объяснили в Отделении, размер надбавки на уход зависит от вида пенсии, а также от того, являлся ли гражданин, достигший 80 лет или инвалид 1 группы, получателем компенсационной выплаты до 31 декабря 2024 года включительно.

Надбавка к пенсии на уход ежегодно индексируется вместе с пенсией соответствующего вида. Так, с 1 января текущего года для получателей страховой пенсии с компенсационной выплатой размер надбавки составил 1511,1 руб., без компенсационной выплаты — 1314 руб. Для получателей пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной, с 1 апреля 2025 года размер надбавки составил 1583,55 руб.

При этом пояснили в Отделении, компенсационные выплаты, установленные в связи с уходом за престарелыми гражданами, которые нуждаются в постоянной помощи других лиц по заключению лечебного учреждения, сохраняются в размере 1380 рублей. Новые такие выплаты устанавливаться не будут.

Также в текущем году период ухода за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1 группы по-прежнему будет учитываться в страховой стаж граждан, которые осуществляют этот уход. За год ухода можно получить 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

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