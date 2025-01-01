Алёна Бронникова Участник СВО из Пермского округа погиб в Курской области Руслану Темевову было 19 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время боевого задания в Курской области героически погиб участник СВО из Пермского муниципального округа Руслан Темевов. Об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59 - поиск пропавших людей».

Как сообщается в некрологе, будучи подростком, в ноябре 2018 года Руслан потерялся вместе с младшим другом в районе д. Дикая Гарь Култаевского сельского поселения. По словам волонтёров, пока велись поиски, он вёл себя геройски, не бросил 10-летнего товарища, применил все знания по выживанию ночью зимой в лесу, благодаря чему подростки выжили.

«Вчера мы узнали очень страшную и больную новость. Наш «старший потеряшка» Руслан Темевов героически погиб на СВО. Руслан и в боях не раз проявлял свою смекалку и героизм. Он не прятался за спины своих сослуживцев. Несмотря на ранения, он рвался всегда с ребятами на боевые задания», — сообщается в публикации.

Руслан погиб 23 февраля 2025 года в Суджанском районе Курской области. Ему было 19 лет. Поисковый отряд выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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