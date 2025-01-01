Стали известны самые популярные книги у молодёжи Прикамья «Литрес» изучил предпочтения пользователей 18-35 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Книжный сервис группы компаний «Литрес» в преддверии Дня молодёжи изучил интерес к книгам среди пользователей 18-35 лет из Пермского края.

Для этого были изучены внутренние данные аналитических платформ с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025-го. Основным критерием, по которому определяли популярность книг и авторов, стало количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте «Литрес».

Как выяснилось, в топе-5 книг у женщин Прикамья оказались «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (Ольга Примаченко), «Твоё сердце будет разбито» (Анна Джейн), «Лёгкий способ бросить курить» (Аллен Карр) и произведения Ребекки Яррос «Четвёртое крыло» и «Железное пламя».

У мужчин пятёрку лидеров возглавила книга Джорджа Самюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Остальные места по нисходящей достались книгам «Трансерфинг реальности. Ступень 1: Пространство вариантов» (Вадим Зеланд), «Лёгкий способ бросить курить» (Аллен Карр), «451 градус по Фаренгейту» (Рэй Бредбери) и «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки).

Что касается авторов, то у женщин пальму первенства завоевал Александр Пушкин. Второе и третье места достались Анне Джейн и Антону Чехову. Четвёртое и пятое место оказалось у Селины Аллен и Льва Толстого.

У мужчин самым популярным автором стал Вадим Зеланд, который обошёл Александра Пушкина и Аллена Карра. Четвёртое и пятое места — у Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.