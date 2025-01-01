В пермском аэропорту УФАС проверит цены на товары и услуги Ведомство интересует стоимость питьевой воды Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермское УФАС проверит ценообразование на товары и услуги в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Во время проверки сотрудники ФАС проанализируют ценообразование торговых объектов и объектов общепита, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта.

Как отметили ведомстве особое внимание будет уделено стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.

Если сотрудники ведомства обнаружат нарушения антимонопольного законодательства, то примут меры реагирования.

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