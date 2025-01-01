Для покупки «однушки» в Перми понадобится 56 средних зарплат Год назад требовалось 57 зарплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Циан.Аналитики» выяснили, что для покупки однокомнатной квартиры в Перми в этом году необходимо отдать 56 средних зарплат.

В прошлом году для приобретения однокомнатной квартиры понадобилось бы 57 зарплат, что на 1,7% больше, чем в текущем году. При этом в 2020 году купить «однушку» можно было на 55 средних зарплат.





Самые доступные квартиры в 2025 году оказались в Новокузнецке, Кемерово, Тольятти и Ижевске. Для покупки жилья в этих городах нужно 44-51 зарплату. Самыми недоступными городами стали Сочи, Севастополь, Махачкала и Москва — на приобретение однокомнатных квартир в этих городах нужно около 90 зарплат. Копить придётся более восьми лет.





Однако за год жильё стало доступнее — в среднем по России «однушка» обойдётся в 70 зарплат вместо 75. Кроме того, доходы начали расти быстрее цен на «вторичке». Особенно заметно улучшение в Севастополе (сокращение на 18 месяцев) и в Ульяновске, Пензе и Ставрополе (на 10 месяцев). Положительная динамика наблюдается во всех городах, кроме Иркутска.





«Формально доступность жилья за последний год повысилась, так как размер заработной платы увеличился сильнее, чем стоимость «однушек», — на 14% и 6% соответственно в среднем по городам. Реальная доступность жилья для большинства покупателей определяется не только уровнем цен и доходами, но и размером ипотечной ставки, а по этому критерию ситуация сейчас хуже, чем в предыдущие годы», — отметила Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики.

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