В Перми встало движение на Коммунальном мосту Там произошло несколько ДТП Поделиться Твитнуть

Днём 26 июня в краевой столице образовалась большая пробка на Коммунальном мосту, причём в обе стороны. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на мосту произошли четыре аварии.

Движение затруднено на протяжении всей ул. Спешилова в Камской долине по пути в центр — от кольца в Сосновом бору.

Также пробка скопилась на ул. Попова по направлению к Коммунальному мосту.

Скриншот "Яндекс.Пробки"

Кроме этого, дорожные заторы образовались на улицах Монастырской, Пушкина (в обе стороны), Петропавловской, Окулова и Ленина и на ш. Космонавтов.

Уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов.

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