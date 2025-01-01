В Перми встало движение на Коммунальном мосту
Там произошло несколько ДТП
Днём 26 июня в краевой столице образовалась большая пробка на Коммунальном мосту, причём в обе стороны. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на мосту произошли четыре аварии.
Движение затруднено на протяжении всей ул. Спешилова в Камской долине по пути в центр — от кольца в Сосновом бору.
Также пробка скопилась на ул. Попова по направлению к Коммунальному мосту.
Кроме этого, дорожные заторы образовались на улицах Монастырской, Пушкина (в обе стороны), Петропавловской, Окулова и Ленина и на ш. Космонавтов.
Уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.