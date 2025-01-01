Алёна Бронникова Компания элитных перевозок на вертолёте в Прикамье сменила юридический адрес «Стархолдинг» организует перевозки на Ми-8АМТ Поделиться Твитнуть

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ООО «Стархолдинг», организующее перевозки на вертолёте Ми-8АМТ с vip-салоном, сменило юридический адрес в Прикамье. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». При этом компания не входит в перечни эксплуатантов, имеющих право на воздушные перевозки или авиаработы.

Как сообщает издание, компания оказывает услуги по перелётам по всей России. А также предоставляет вертолёт Ми-8АМТ с элитным салоном на 10 кресел, с диваном и санитарным узлом, предлагает для пассажиров питание премиального класса.

По данным Checko, ООО «Стархолдинг» зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Осенью 2023-го общество сменило юридический адрес с Москвы на Краснокамск в Пермском крае, а в апреле 2025-го компания переехала с ул. Шоссейной, 11 на ул. Геофизиков, 14 в Краснокамске. Компания ведёт деятельность пассажирского воздушного транспорта. Среднесписочная численность работников — 1 чел.

Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка выросла на 15%, до 661,7 млн руб., а убыток вырос более чем в четыре раза — до 257,4 млн руб.

Компания принадлежит московскому предпринимателю Максиму Вологжанину, входящему в санкционные списки Украины. Он является соучредителем ООО «Авиа Бизнес Групп» вместе с Александром Корнеевым (доля каждого в бизнесе — по 50%), а также ООО «Орос» — с сыном депутата Госдумы Александром Резником и бывшим руководителем пограничной службы ФСБ Владимиром Проничевым. Оба общества связаны с деятельностью воздушного и космического транспорта; прошлый год был завершён с убытками.

Причины регистрации «Стархолдинг» в Пермском крае и планы по развитию в ООО изданию не раскрыли.

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